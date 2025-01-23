«Если еще не лишился мозгов». Политолог рассказал, в каком случае Россия услышит Трампа

Политолог Брутер: Трампу стоит сменить тон, чтобы его услышали в России

Президент США Дональд Трамп обратился к российским властям. Он пригрозил обложить санкциями импорт из России, если президент Владимир Путин не прекратит конфликт на Украине. Возымеет ли действие призыв американского лидера и как Трампу достучаться до российской власти, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт отметил, что ранее Трамп собирался устроить телефонные переговоры с Путиным, однако теперь начал высказывать завуалированные угрозы применением новых санкций к российскому экспорту в Соединенные Штаты.

«Что касается российского экспорта в США, он никого с коммерческой точки зрения не интересует. Он минимален», — объяснил несостоятельность таких угроз политолог.

Также, по его словам, Трамп мало чего добьется, используя давление, угрозы и шантаж по отношению к России, потому что она уже давно успешно адаптировалась к сложившимся условиям.