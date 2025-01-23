«Если еще не лишился мозгов». Политолог рассказал, в каком случае Россия услышит Трампа
Политолог Брутер: Трампу стоит сменить тон, чтобы его услышали в России
Президент США Дональд Трамп обратился к российским властям. Он пригрозил обложить санкциями импорт из России, если президент Владимир Путин не прекратит конфликт на Украине. Возымеет ли действие призыв американского лидера и как Трампу достучаться до российской власти, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эксперт отметил, что ранее Трамп собирался устроить телефонные переговоры с Путиным, однако теперь начал высказывать завуалированные угрозы применением новых санкций к российскому экспорту в Соединенные Штаты.
«Что касается российского экспорта в США, он никого с коммерческой точки зрения не интересует. Он минимален», — объяснил несостоятельность таких угроз политолог.
Также, по его словам, Трамп мало чего добьется, используя давление, угрозы и шантаж по отношению к России, потому что она уже давно успешно адаптировалась к сложившимся условиям.
Он так ничего не урегулирует. Россия к угрозам уже привыкла, и они ее никак не напрягают. Потому что угрозы скорее ухудшают ситуацию для тех, кто угрожает, нежели для России. Россия в этой ситуации находится давно.
Владимир Брутер
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
По мнению эксперта, для того, чтобы вести продуктивный диалог с Россией для решения серьезных вопросов, американскому президенту стоит сменить риторику и прекратить рассыпаться в угрозах.
«Если Трамп еще окончательно не лишился мозгов, то он должен понимать, что ему нужно поменять хотя бы свой язык, перестать угрожать и начать договариваться», — отметил политолог.
При этом он уточнил, что «договариваться — это не значит, что Россия должна его слушать».
В своем сообщении Дональд Трамп написал, что якобы Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала это высказывание издевательством и кощунством.