Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом прошла хорошо, сообщили в Белом доме. Об этом написал Reuters .

Американская сторона отметила стремление России продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами.

Одновременно с этим США планируют в пятницу ввести вторичные антироссийские санкции, заявили в Белом доме.

Переговоры в Кремле длились около трех часов. Обсуждались ситуация на Украине и возможные перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. За этот год спецпосланник посетил российскую столицу уже в пятый раз.

Самолет, на котором Утикофф прибыл в Россию, улетел. Борт Bombardier Global 7500 вылетел из Внуково.