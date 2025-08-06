Самолет с Уиткоффом вылетел из Москвы

Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Утикофф прибыл в Россию, улетел. Об этом сообщил Flightradar24.
Борт Bombardier Global 7500 вылетел из Внуково. Куда именно направится лайнер, неизвестно.
Уиткофф прилетел в Москву 6 августа. Он провел в Кремле переговоры с президентом Владимиром Путиным и обсудил с ним украинский кризис, а также двусторонние отношения стран. Помощник главы государства подтвердил, что беседа была полезной и конструктивной. Она продлилась порядка трех часов. За этот год Утикофф посетил Москву уже в пятый раз.
Перед встречей дипломат зашел позавтракать в ресторан и попробовал огромный чебурек с бараниной и говядиной. Вместе с необычным блюдом ему подали одноразовые перчатки. Цена за «Чебурек La Grande» составила 550 рублей.
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