Белоусов прибыл в Совфед на консультации | 360°

Власть 13 мая 2024, 13:15 Белоусов прибыл в Совфед на консультации Кандидат на пост главы Минобороны Белоусов прибыл в Совет Федерации РИА «Новости»

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Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова на должность главы министерства обороны. Кандидат на этот пост в сопровождении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко направился в зал для консультации.

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Белоусов ранее призвал решить проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот для военнослужащих. Это необходимо сделать в рамках системы электронного взаимодействия, подчеркнул кандидат на пост главы МО.

Главред журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко назвал опыт Белоусова важным для победы в специальной операции.