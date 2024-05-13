Белоусов призвал решить проблему льгот для военных | 360°

13 мая 2024, 12:44
Белоусов призвал решить проблему льгот для военных
Белоусов: нужно решать проблему, связанную с подтверждением льгот для военных
Проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот для военнослужащих, необходимо решать. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов, чьи слова привело РИА «Новости».
«Нам есть над чем работать <…> это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — отметил Белоусов.
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По его словам, все это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия. Также нужно разобраться с вопросом, касающимся переполненных госпиталей, куда отправляют участников спецоперации, подчеркнул Белоусов.
Идея о назначении первого вице-премьера на пост главы Минобороны — удачное решение, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Он назвал Белоусова патриотом с огромным практическим опытом работы.
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