Белоусов призвал решить проблему льгот для военных | 360°

Важное 13 мая 2024, 12:44 Белоусов призвал решить проблему льгот для военных Белоусов: нужно решать проблему, связанную с подтверждением льгот для военных РИА «Новости»

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Проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот для военнослужащих, необходимо решать. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов, чьи слова привело РИА «Новости».

«Нам есть над чем работать <…> это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — отметил Белоусов.

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По его словам, все это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия. Также нужно разобраться с вопросом, касающимся переполненных госпиталей, куда отправляют участников спецоперации, подчеркнул Белоусов.

Идея о назначении первого вице-премьера на пост главы Минобороны — удачное решение, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Он назвал Белоусова патриотом с огромным практическим опытом работы.