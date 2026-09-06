ЦАХАЛ ударил по югу Ливана в ответ на запуск БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по югу Ливана после того, как военные подверглись атаке двух БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале армии.

Израильские силы попали под удар двух беспилотников в зоне безопасности на юге Ливана. Дроны запустили представители шиитского движения «Хезболла», ЦАХАЛ обвинил их в нарушении договоренностей.

«В ответ ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по югу Ливана», — заявили в армии.

Израильские военные при атаке БПЛА не пострадали.

Израиль и Ливан подписали в США рамочное соглашение, запускающее частичный вывод израильских войск. Однако в «Хезболла» после этого пригрозило сорвать его выполнение.