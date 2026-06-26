Израиль и Ливан заключили сделку, «Хезболла» уже пообещала ее сорвать
Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение о частичном выводе войск ЦАХАЛ
Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, запускающее частичный вывод израильских войск, радикальное движение «Хезболла» уже пригрозило сорвать его выполнение. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Свои подписи под документом поставили представители Израиля и Ливана Иехиэль Лейтер и Нада Хамаде. Новый договор предусматривает поэтапное свертывание присутствия подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ряде приграничных районов на юге Ливана.
Прямые контакты между Иерусалимом и Бейрутом при посредничестве США стартовали еще в апреле. Переговорный процесс едва не сорвался из-за параллельных договоренностей США с Ираном, которые подразумевали участие Тегерана в механизме прекращения огня в Ливане.
Это вызвало резкое недовольство как израильской, так и ливанской стороны. Теперь же реализация мирного плана оказалась под угрозой из-за жесткой позиции военизированной группировки внутри самого Ливана.
Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за поддержку «Хезболлы».