Израиль и Ливан заключили сделку, «Хезболла» уже пообещала ее сорвать

Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, запускающее частичный вывод израильских войск, радикальное движение «Хезболла» уже пригрозило сорвать его выполнение. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Свои подписи под документом поставили представители Израиля и Ливана Иехиэль Лейтер и Нада Хамаде. Новый договор предусматривает поэтапное свертывание присутствия подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ряде приграничных районов на юге Ливана.

Прямые контакты между Иерусалимом и Бейрутом при посредничестве США стартовали еще в апреле. Переговорный процесс едва не сорвался из-за параллельных договоренностей США с Ираном, которые подразумевали участие Тегерана в механизме прекращения огня в Ливане.

Это вызвало резкое недовольство как израильской, так и ливанской стороны. Теперь же реализация мирного плана оказалась под угрозой из-за жесткой позиции военизированной группировки внутри самого Ливана.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за поддержку «Хезболлы».