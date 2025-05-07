Асада и Януковича не пригласили на парад на Красную площадь

Кремль не планировал приглашать на праздничные мероприятия бывших лидеров других государств, живущих в России. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Таких планов не было», — ответил он на вопрос, будут ли присутствовать на параде экс-глава Сирии Башар Асад и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Всего, по словам помощника президента Юрия Ушакова, в праздничных мероприятиях примут участие лидеры 29 стран. Кроме того, приглашения получили министры обороны 34 государств и послы.

Ранее колумнист газеты Berliner Zeitung призвал нового канцлера Германии Фридриха Мерца приехать 9 мая в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. По словам автора статьи, для этого необязательно даже посещать сам парад на Красной площади.