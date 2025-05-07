Berliner Zeitung: Мерцу стоит приехать в Москву на 9 Мая и поговорить с Путиным

Новому немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы приехать 9 Мая в Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом написал в статье колумнист Berliner Zeitung Николас Бутылин.

Эксперт назвал пять причин, по которым такой визит должен состояться. Во-первых, по мнению Бутылина, это стало бы жестом уважения. Для этого необязательно прилетать на парад на Красной площади, но можно было бы посетить Могилу Неизвестного Солдата, добавил автор статьи.

Во-вторых, такая акция покажет нового главу правительства Германии сильным лидером.

«Великие германские канцлеры никогда не были трусами. Конрад Аденауэр был одним из первых, кто отправился в Советский Союз, Вилли Брандт преклонил колено в Варшаве, а Гельмут Коль призвал Горбачева к объединению», — заявил Бутылин.

В-третьих, таким образом Мерц мог бы защитить интересы страны, поскольку в России до сих пор работают более двух тысяч немецких компаний. В-четвертых, это увеличит влияние Германии в мире. Наконец, в-пятых, поступок сохранит окно для переговоров между Россией и Западом, подчеркнул автор статьи.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что отношения между Россией и Германией разрушены почти до основания и ожидать каких-либо изменений к лучшему не приходится.