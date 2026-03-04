Американская подлодка потопила иранский военный корабль

Американская подводная лодка потопила торпедой иранский военный корабль в Индийском океане. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции .

«Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды. Это первое потопление корабля противника торпедой со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что США перехватили тысячи ракет и беспилотников, которые Иран запустил в ответ на американские удары. Перед началом операции Вашингтон заранее усилил оборону своих объектов на Ближнем Востоке. Хегсет добавил, что до публичного наращивания ударной группировки США тайно вывели более 90% американских военнослужащих с баз, находящихся в зоне досягаемости иранского оружия.

Он обратил внимание: следующим этапом операции может стать расширение ударов по целям на территории Ирана и увеличение пространства для маневра американских вооруженных сил.

Ранее власти Шри-Ланки сообщили, что у берегов острова затонул иранский военный корабль. По данным правительства страны, спасатели обнаружили несколько тел и эвакуировали 32 раненых моряков.