Подлодка атаковала иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Пострадали по меньшей мере 78 человек, судьба части экипажа неизвестна, сообщил Reuters .

На борту находились 180 моряков, пропал 101 член экипажа. Корабль подал сигнал бедствия на рассвете 4 марта и затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки.

Глава МИД Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что удалось спасти 32 моряков. Их доставили в больницу, многие получили тяжелые ранения. В поисково-спасательной операции участвовали два корабля военно-морских сил страны, авиация и военные другого государства.

Фрегат возвращался в Иран после военно-морских учений, организованных Индией. По данным New India Express, за кораблем следил американский эсминец USS Pinckney. Также могла вести наблюдение атомная подлодка США с базы Диего-Гарсия. Но официального подтверждения этой версии нет.

Командующий Центральное командование вооруженных сил США Брэд Купер заявлял, что с начала операции американские силы уничтожили 17 иранских кораблей.