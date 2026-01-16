Американист Иван Курилла и медиапроект «Люди Байкала» получили статусы иноагентов

Политолог Аркадий Дубнов*, историк-американист Иван Курилла* и медиапроект «Люди Байкала»* пополнили список иностранных агентов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Минюста .

В ведомстве уточнили, что также статус иностранных агентов получили живущий в Аргентине экономист Максим Миронов*, правозащитник Алексей Табалов*, активистка Ольга Курносова* и

и медиапроект TV2media*.

По данным Минюста, все новые фигуранты списка занимались созданием и распространением материалов иностранных агентов и признанных нежелательными в России организаций.

Это первое в этом году расширение реестра иностранных агентов.

Ранее Минюст признал иностранным агентом новостной портал DOXA*. Причиной стали публикация недостоверной информации о действиях российской власти и политике государства, а также материалы с негативным образом российских военных.

Признан в России иностранным агентом.