Американист Иван Курилла и медиапроект «Люди Байкала» получили статусы иноагентов
Политолог Аркадий Дубнов*, историк-американист Иван Курилла* и медиапроект «Люди Байкала»* пополнили список иностранных агентов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Минюста.
В ведомстве уточнили, что также статус иностранных агентов получили живущий в Аргентине экономист Максим Миронов*, правозащитник Алексей Табалов*, активистка Ольга Курносова* и
и медиапроект TV2media*.
По данным Минюста, все новые фигуранты списка занимались созданием и распространением материалов иностранных агентов и признанных нежелательными в России организаций.
Это первое в этом году расширение реестра иностранных агентов.
Ранее Минюст признал иностранным агентом новостной портал DOXA*. Причиной стали публикация недостоверной информации о действиях российской власти и политике государства, а также материалы с негативным образом российских военных.
