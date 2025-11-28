Портал DOXA пополнил реестр иноагентов

Минюст России внес новостной портал DOXA* в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В ведомстве указали, что портал участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял сообщения организаций, признанных в России нежелательными. Кроме того, DOXA* публиковал недостоверную информацию о действиях российской власти и политике государства и материалы, формирующие негативный образ российских вооруженных сил.

Портал, подчеркнули в Минюсте, выступал против спецоперации и взаимодействовал с организацией, внесенной в список нежелательных.

Дополнительно ведомство внесло в реестр еще четырех человек. В список иноагентов добавили журналистку Айгуль Гимранову-Лион**, общественного деятеля Анзора Масхадова**, поэта Василину Орлову** и бывшего замглавы администрации президента России Евгения Савостьянова**.

Все они, подчеркнули в Минюсте, распространяли недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против спецоперации и взаимодействовали с иностранными агентами или структурами, признанными нежелательными. Все четверо проживают за пределами России.

Неделю назад в реестр иноагентов попали эстонский священник Павел Заякин**, художник Антон Литвин**, журналистка Елена Налимова**, а также Антидискриминационный центр «Мемориал»* и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.

* Организации, выполняющие функции иностранных агентов.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.