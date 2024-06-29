«Адаптируются». Песков — о подаренных Путину Ким Чен Ыном собаках

Песков: подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки адаптируются в Москве

Фото: Пресс-служба Кремля

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальному представителю Кремля задали вопрос о том, прошли ли животные необходимые процедуры.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал Песков.

В Северной Корее собаки породы пхунсан считаются национальным достоянием. Эти животные отличаются сильным характером. Охотничьи собаки способны справиться даже с медведем, тигром и кабаном.

Путин ранее поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство во время визита российской делегации в КНДР.

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