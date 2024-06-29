Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальному представителю Кремля задали вопрос о том, прошли ли животные необходимые процедуры.
«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал Песков.
В Северной Корее собаки породы пхунсан считаются национальным достоянием. Эти животные отличаются сильным характером. Охотничьи собаки способны справиться даже с медведем, тигром и кабаном.
Путин ранее поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство во время визита российской делегации в КНДР.
Белоруссия направила дополнительные силы ПВО на границу с Украиной
Украинские боевики расстреляли беженцев во время эвакуации из Торецка
Ракетную опасность объявили в Курской области
Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары
Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию
Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте