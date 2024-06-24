Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Ким Чен Ына за гостеприимство во время визита делегации из РФ в Китай. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в ней.

Путин подчеркнул «особое значение» состоявшегося визита. По его словам, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», открылись новые горизонты для двустороннего сотрудничества в разных областях. Российский лидер подчеркнул, что будет рад продолжению «конструктивного диалога», и напомнил Ким Чен Ыну, что он всегда будет желанным гостем в РФ. Владимир Путин пожелал китайскому коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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