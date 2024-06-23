Дрессировку начал молниеносно. Появилось видео знакомства Путина с пхунсанами

Журналист Зарубин показал видео знакомства Путина с двумя пхунсанами в КНДР

Фото: РИА «Новости»

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух собак редкой породы пхунсан. В Северной Корее они считаются национальным достоянием. Как политик вручал президенту России питомцев, показал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Дрессировку глава государства начал молниеносно, отметил репортер. Пхунсаны отличаются сильным характером. Это очень смелые охотничьи собаки, способные справиться даже с медведем, кабаном и тигром.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что жить собаки будут в Москве. Имена питомцев Путина пока неизвестны.

Порода пхунсан получила свое имя по месту рождения — от приграничных гор в северном округе Пхунсан. Официальная версия гласит, что этих собак еще 500 лет назад вывели от северокорейских волков.

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