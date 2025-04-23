Адам Кадыров провел первое совещание в должности секретаря Совбеза Чечни

Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни и провел первое совещание

Несовершеннолетний сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров занял пост секретаря Совета безопасности региона и провел первое рабочее совещание с заместителем начальника республиканского главка МЧС Ризваном Залаевым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участники совещания обсудили результаты проверок газонаполнительных станций, в ходе которых специалисты нашли нарушения. Владельцам отвели время, чтобы устранить недостатки.

В пресс-службе пояснили, что мероприятие провели после взрыва, прогремевшего 14 апреля на газонаполнительной станции в Наурском районе республики.

По данным сайта Совета безопасности Чечни, Адам Кадыров занял должность секретаря в апреле этого года. На этом посту он сменил своего двоюродного брата Хамзата Кадырова.

До прихода в Совет безопасности Адам Кадыров курировал университет спецназа в Гудермесе и структуры республиканского главка МВД, а также работал руководителем службы безопасности отца.