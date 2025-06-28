«А то они мне пожалуются». Путин позвонил Кадырову и потребовал не обижать сына и его жену

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с женитьбой сына Адама. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления, — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — процитировал Путина Кадыров.

Глава Чечни пообещал президенту, что никого не обидит, и поблагодарил за внимание. Он признался, что его тронуло, что президент нашел для него время, несмотря на колоссальную занятость государственными делами.

«Это дорогого стоит. Такие моменты остаются в сердце на всю жизнь», — написал Кадыров.

От лица семьи и всего чеченского народа глава республики поблагодарил Путина за участие, поддержку и внимание. Он отметил, что очень ценит это. Путин также лично поздравил сына Кадырова с женитьбой

Супругу 17-летнего Адама зовут Медни. Вероятно, она дочь известного чеченского бизнесмена. Ее возраст не разглашается. Ранние браки в Чечне — часть традиций, особенно в семьях с высоким статусом.

В России можно вступить в брак до 18 лет с согласия родителей или опекунов и местных властей. В некоторых регионах это практикуется. Например, старший брат Адама, Ахмат, в 2023 году женился на несовершеннолетней Тамиле Махматовой.