А что у вас тут в предбаннике? Лавров рассказал, чем занимались европейские делегации в Женеве

Лавров о европейских делегациях в Женеве: сидели в предбаннике, кофе пили
Европейские делегации во время переговоров по Украине в Женеве фактически не участвовали в обсуждениях и находились в стороне от основного процесса. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — уточнил глава ведомства.
Трехсторонние консультации России, США и Украины завершились 18 февраля. Европейские делегации напрямую к ним не привлекались.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта, отметив, что в ближайшие недели могут появиться позитивные новости.