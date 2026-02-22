В США анонсировали хорошие новости по урегулированию на Украине

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Позитивные изменения ожидаются в ближайшие недели по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал он.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходили переговоры России, Украины и США. Российская делегация прибыла под руководством Владимира Мединского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марко Рютте и обсудил с ним возможные в позициях на переговорах. Во время беседы стороны согласовали точку зрения по ключевым вопросам дипломатии.

