360.ru собрал корзину с подмосковной выпечкой для Стива Уиткоффа

Подмосковная пекарня «Машенька», получившая известность после обращения ее владельца к Владимиру Путину, собрала особый заказ в преддверии визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Корреспондент 360.ru посетила заведение и рассказала, что приготовили для важного гостя.

Повара приготовили традиционные американские десерты: яблочный пирог, маффины, печенье «Красный бархат» и шоколадные брауни.

«Совсем скоро это все упакуют, красиво перевяжут бантом и отправят американским гостям», — рассказала корреспондент.

Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером прибудут в Москву сегодня и встретятся в Кремле с Путиным.

Владелец пекарни обратился к главе государства во время прямой линии, попросив снизить налоговую нагрузку. Путин попросил прислать ему выпечку на пробу, и предприниматель выполнил эту просьбу. В ответ глава государства отправил в подарок икону Георгия Победоносца, несколько бутылок вина и крымский мед.

Самому Путину пирожки понравились, а вот его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее признался журналистам, что угощения ему не досталось.