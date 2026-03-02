140 девочек как сакральная жертва бойне. Захарова раскритиковала фон дер Ляйен за слова об Иране

Захарова: у народа Ирана не появится новой надежды после гибели 140 девочек

Жертвой удара США и Израиля по Ирану стали 140 невинных девочек, и вряд ли это способствует появлению «новой надежды» у народа Ирана. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Еврочиновница заявила, что после американо-израильской компании у народа Ирана появляется «новая надежда».

«Это после чего у народа Ирана появляется новая надежда? После того, как 140 девочек были буквально сакрально принесены в жертву этой страшной, беспрецедентной, трагической ситуации, этой бойни, этим силам зла? Вот после этого у людей появляется надежда? Нет», — заявила Захарова.

Фон дер Ляйен поддержала удары США и Израиля по Ирану, за что ее раскритиковали в ООН.

Захарова заявила, что США проводят военные операции, замалчивая их истинные намерения. Она сравнила нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке с событиями, когда на Ирак напали по ложному обвинению.