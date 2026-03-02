Очередной трюк США. Захарова жестко высказалась об операции против Ирана

Американские власти последние 25-30 лет проводят военные операции, замалчивая их настоящие причины. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала совместную операцию США и Израиля против Ирана, сравнив ее с войной в Ираке. Дипломат напомнила, как бывший госсекретарь США Колин Пауэлл тряс на заседании ООН пробиркой, в которой якобы содержалось химическое оружие.

«Помните, двумя пальцами держал и показывал всему миру? Он утверждал, что это доказательство того, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения», — отметила она.

Позже выяснилось, что химоружия не было ни у иракского президента, ни в этой пробирке. Захарова объяснила, что и в ситуации с Ираном Белый дом действует по проверенной схеме: замалчивает неудобные для него факты и действует под надуманным предлогом.

«Тогда США в очередной раз создали угрозу и региону, и всему миру. Сейчас — очередной трюк, который они пытаются преподнести», — добавила дипломат.

Захарова резюмировала, что в результате военной операции в Иране уже погибли 140 школьниц, но про это на Западе никто не говорит.