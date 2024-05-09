Звуки взрывов услышали над краснодарским селом | 360°

09 мая 2024, 03:31
Звуки взрывов услышали над краснодарским селом
Shot: украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Взрывы раздались над селом Юровка Краснодарского края. По предварительным данным, украинские БПЛА атаковали нефтебазу, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, гул мотора услышали в небе около двух часов ночи. Затем последовала яркая вспышка и взрыв. Официальной информации пока не поступало.
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Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил об атаке ВСУ в селе Щетиновка Белгородского района. Под обстрел попал движущийся по дороге автомобиль. С ранениями в больницу доставили участника белгородской территориальной самообороны.
Позже российские военнослужащие ликвидировали над Белгородской областью два украинских беспилотника.
Взрывы
Краснодарский край
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