Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 22:46 Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 20:10 до 22:00 по московскому времени пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в сообщении.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил об атаке ВСУ в селе Щетиновка Белгородского района. Под обстрелом оказался движущийся по дороге автомобиль. Ранения получил участник белгородской территориальной самообороны. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В понедельник, 6 мая, украинские боевики запустили ударные FPV-беспилотники. В результате взрывов в селе Щетиновка пострадали два припаркованных «КамАЗа». Среди мирных жителей пострадавших нет.