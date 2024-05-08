Звуки взрыва услышали в Харькове | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 03:07 Звуки взрыва услышали в Харькове «Общественное»: взрыв прогремел в Харькове РИА «Новости»

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Взрыв раздался в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Другие подробности в сообщении не приводились. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

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Днем 7 мая сильные взрывы прозвучали в городе Черноморск Одесской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу ранее включали в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами в районе связанного с химическим производством НИИ в Сумах. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в подземных бункерах там производили ракеты для РСЗО.