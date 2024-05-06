Российские бойцы ударили по энергосистеме в районе НИИ в Сумах | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 08:32 Российские бойцы ударили по энергосистеме в районе НИИ в Сумах Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили по энергосистеме и складу с боеприпасами в районе НИИ в Сумах. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — отметил он.

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Лебедев уточнил, что на этом производстве в подземных бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня. Он также предположил, что в подготовленные к погрузке снаряды попал дрон.

В Харькове ночью зафиксировали проблемы с электричеством. По словам координатора подполья, это может быть связано с ударом по энергоструктуре Сум. Пока электричество в обоих городах отсутствует.

Ранее российские военные ликвидировали наблюдательные пункты и блиндажи ВСУ. Для этого бойцы использовали гаубицы Д-20.