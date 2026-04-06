Звезда сериала «Универ» попала на «Миротворец»

Актрису из сериалов «Универ» и «СашаТаня» Рубцову включили в списки «Миротворца»

Актрису Валентину Рубцову, больше всего известную по роли Тани Архиповой (позднее — Сергеевой) из сериала «Универ» и его спин-оффа «СашаТаня», внесли в списки «Миротворца». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистку, родившуюся в Макеевке, обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стало одно из интервью, где она назвала Крым российской территорией.

Позднее сама Рубцова в комментарии «Абзацу» заявила, что оказалась в хорошей компании, и удивилась, что этого не произошло раньше.

Ранее на скандальный сайт попал Герой России Федор Юрчихин. Предположительно, украинским властям не понравилось, что космонавт участвовал в открытии памятника Юрию Гагарину в Мелитополе.