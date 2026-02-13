Российский космонавт Юрчихин попал в базу «Миротворца»

Администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» внесли в базу данных Героя России летчика-космонавта Федора Юрчихина. Об этом свидетельствует появившаяся в пятницу, 13 февраля, публикация на платформе.

На сайте разместили личные данные россиянина, включая его домашний адрес.

В качестве причины внесения Юрчихина в базу авторы назвали «пропаганду войны», нарушение государственных границ Украины и покушение на суверенитет страны.

По данным РИА «Новости», так создатели скандального сайта трактовали участие летчика-космонавта в открытии бюста Юрию Гагарину в Мелитополе.

В начале января администраторы украинского сайта «Миротворец» внесли в базу данных шесть детей в возрасте от трех до 15 лет. Несовершеннолетних обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сознательном нарушении государственной границы.