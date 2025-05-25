«Зверски избивали». Вернувшиеся в Россию военные рассказали, что пережили в украинском плену

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и избиениях ВСУ и «Азовом»

Боевики ВСУ и националистической бригады «Азов»* унижали и зверски избивали российских военнопленных. Об этом «Известиям» рассказали освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ.

Российские военные пробыли в плену от нескольких месяцев до 1,5 года. Они вернулись на родину в рамках масштабного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» после переговоров в Стамбуле.

«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — рассказал один из освобожденных бойцов.

Другой военнослужащий рассказал, что пробыл в плену около семи месяцев и регулярно подвергался пыткам со стороны боевиков ВСУ и «Азова»*. По его словам, в первые сутки они «очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру».

В рамках первого этапа обмена в Россию вернулись 270 бойцов ВС РФ и 120 гражданских лиц, в числе которых были и мирные жители Курской области. Обмен прошел на белорусской территории. Во время второго этапа на родину вернулись 307 российских военных, прилетевшие на двух самолетах.

* Запрещенная в России террористическая организация.