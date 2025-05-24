Освобожденные из украинского плена 307 российских военных в рамках обмена «1000 на 1000» прилетели из Белоруссии, где проходила процедура, в Россию на двух самолетах. Кадры из подмосковного аэропорта показал телеканал «Звезда» .

Из воздушной гавани 307 бойцов отправятся в медицинские учреждения Министерства обороны для прохождения лечения и реабилитации.

Россия и Украина начали масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» после переговоров в Стамбуле. В первый взаимный трек вошли 270 военных и 120 гражданских, включая жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся на украинской территории после атаки ВСУ.

Россия со своей стороны передала представителям киевского режима столько же военных и гражданских.

В субботу, 24 февраля, прошел второй раунд обмена, в рамках которого стороны передали друг другу по 307 военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что предложенный российской делегацией обмен пленными продолжится.