Житель Курской области Александр Денисов едва не угодил в плен ВСУ. В беседе с военными следователями он рассказал, как видел украинских боевиков с «бешеными глазами» и зашедших в населенный пункт французских наемников.

«Во время минометного обстрела пошел в гараж и залез в смотровую яму. Слышу — кричат: „Выходи!“ Гляжу, у них синие повязки на рукавах, на каске. Зрачки как пятаки. Видно, что что-то употребляли. И потребовали лечь лицом вниз на землю и руки за спину», — рассказал он.

Боевик ВСУ спросил, кто еще есть в доме. Мужчина сказал, что он один. Боевики убедились, что Денисов не соврал. Один из них поставил ногу на Александра и попросил другого включить камеру. Он пояснил, что в ВСУ «так положено».

«Второй сказал: „Отец, вставай. Иди в дом и на замки не закрывайся, просто прикрой, и все“», — подчеркнул Денисов.

Одного из знакомых мужчины взяли в плен: схватили, надели наручники и посадили в машину.

«С нашего села еще четверых забрали в плен», — уточнил он.

Также Денисов видел в селе французских наемников.

«Вижу машины пошли Caesar. Речь французскую слышал. <…> Расстреливали мирных людей», — добавил он.

Российский военный с позывным Артист рассказал, что украинские наемники пытали мирных жителей в приграничных районах Курской области. По его словам, боевики не жалели даже детей.