Наемники ВСУ занимались пытками мирного населения в приграничных районах Курской области. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Артист.

По его словам, иностранные боевики не жалели даже детей. Они насиловали женщин, убивали людей и оставляли трупы в подвалах.

«Мы тела находили там. Наемники убивали и пытали мирных людей, а затем бросали их в подвалах связанными. Там были и изнасилованные убитые женщины. Им вообще без разницы, убивают детей, женщин», — сказал военный.

Артист отметил, что наемникам неважно, на чьей именно стороне они находятся, так как работают за деньги. Среди иностранцев в Курской области заметили канадцев, немцев, грузин, колумбийцев и поляков.

Ранее стало известно о десятках португальских и испанских наемников ВСУ в Часовом Яре.