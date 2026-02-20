Зоны сплошного огневого поражения появились на СВО: что это значит

В зоне проведения специальной военной операции есть участки сплошного огневого поражения, которые охватывают расстояние до 15 километров перед линией фронта. Об этом газете «Красная звезда» заявил первый заместитель Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Он объяснил, что российские войска ликвидируют противника в зоне сплошного огневого поражения с помощью массированного применения огневых средств и БПЛА различного назначения. Благодаря этому ВСУ лишаются возможности перебросить боевиков и технику на участки около линии боевого соприкосновения.

«Упреждая действия противника, российские войска постоянно совершенствуют структуру и способы применения штурмовых подразделений», — добавил Рудской.

С начала проведения СВО украинская армия потеряла 1,5 миллиона военных. Только за 2025 год потери составили порядка 520 тысяч человек. Темпы мобилизации на Украине значительно замедлились, войска не имеют возможности пополнить резервы.