Знакомая сидела с ножом в подвале. Житель Курской области рассказал о зверствах ВСУ

Жители приграничных районов Курской области, покинувшие дома из-за нападения ВСУ, продолжают давать показания военным следователям. На этот раз в распоряжении 360.ru оказался рассказ мужчины из Кореневского района.

По его словам, 6 августа примерно в обед начался обстрел со стороны Украины. Начали лететь вражеские беспилотники. Мужчина выключил гаджеты, чтобы не навести на себя удар.

На следующее утро обстрел продолжился. Местный житель забрал документы и добрался из своего села до поселка, где встретил знакомых.

«С пятого числа если начинать — [стреляли] от Суджи, потом в Суджу вошли — уже и нам попадало, и много чего поразбито», — рассказал он.

Знакомая, которую сначала не смогли вывезти с оккупированной территории, рассказала ему, что видела, как украинцы переодевались в российскую военную форму, затягивали местных жителей в подвал и пугали их.

«В подвал затягивали, дырку делали и автоматом просто… Игрались с ними. <…> Она сказала: „Я с ножом сидела в подвале, чтобы меня не убили“», — добавил потерпевший.

Другая жительница Курской области рассказала следователям, что после вылазки украинских боевиков в сараях находили повешенных детей. Боевики вывозили из Суджи пленных и издевались над ними.