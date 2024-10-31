Жительница Курской области: ВСУ вывозили пленных из Суджи и издевались над ними

После вылазки ВСУ в Курской области в сараях находили повешенных детей. Об этом рассказала местная жительница следователям СК РФ, кадры с допроса оказались в распоряжении 360.ru.

По словам собеседницы правоохранителей, украинские боевики без зазрения совести убивали мирных жителей. Например, в Корневском районе, где находится женская колония, они решили проверить подвалы на наличие прячущихся гражданских. После этого там обнаружили трупы.

«Сначала зарезанные дети, а потом расстрелянные их родители, бабушки, дедушки», — заявила женщина.

Она также рассказала истории жителей Суджи, которые стали свидетелями зверств украинских солдат. По их словам, боевики вывозили пленных и издевались над ними.

«Местные рассказывали, кто там жил, что <…> заложников захватили <…> и насильственные методы совершались», — заявила собеседница правоохранителей.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские военные взяли в плен в Курской области разведчиков ВСУ, которые участвовали в похищениях мирных жителей региона. По его словам, преступления боевиков были запечатлены на их экшен-камеры.