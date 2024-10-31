Вывозили пленных и издевались. Курянка рассказала о варварской жестокости боевиков ВСУ
Жительница Курской области: ВСУ вывозили пленных из Суджи и издевались над ними
После вылазки ВСУ в Курской области в сараях находили повешенных детей. Об этом рассказала местная жительница следователям СК РФ, кадры с допроса оказались в распоряжении 360.ru.
По словам собеседницы правоохранителей, украинские боевики без зазрения совести убивали мирных жителей. Например, в Корневском районе, где находится женская колония, они решили проверить подвалы на наличие прячущихся гражданских. После этого там обнаружили трупы.
«Сначала зарезанные дети, а потом расстрелянные их родители, бабушки, дедушки», — заявила женщина.
Она также рассказала истории жителей Суджи, которые стали свидетелями зверств украинских солдат. По их словам, боевики вывозили пленных и издевались над ними.
«Местные рассказывали, кто там жил, что <…> заложников захватили <…> и насильственные методы совершались», — заявила собеседница правоохранителей.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские военные взяли в плен в Курской области разведчиков ВСУ, которые участвовали в похищениях мирных жителей региона. По его словам, преступления боевиков были запечатлены на их экшен-камеры.