Значение атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде объяснили | 360°

12 мая 2024, 14:59
Значение атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде объяснили
Эксперт Матвийчук: атакой на Белгород ВСУ хотели создать нервозность у людей
Украинские националисты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Белгороде, чтобы вызвать у местных жителей нервозность и неуверенность в завтрашнем дне. Об этом 360.ru сказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Скорее всего, стреляли из Харьковской области. Это целенаправленное действие, там нет военных объектов, чисто по гражданским людям. Они хотели создать такую нервозность, неуверенность в завтрашнем дне. Это террористический акт, который Украина предприняла против нашей страны», — сказал он.
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Матвийчук отметил, что активное освобождение населенных пунктов в Харьковской области поможет в перспективе отодвинуть ВСУ и сократить радиус обстрелов.
«Действия наших военных на Харьковском направлении отодвигают ВСУ. Думаю, когда мы подойдем поближе к Харькову, обстрелы уменьшаться. А с перспективной освобождения Харькова обстрелы нашей территории прекратятся», — добавил полковник в отставке.
Ранее в воскресенье, 12 мая, ВСУ нанесли удар ракетной «Точка-У» по жилому многоэтажному дому в Белгороде. В результате ЧП пострадали 19 человек, информации по погибшим нет.
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