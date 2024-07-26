«Злые русские хакеры» раскрыли данные более 3200 наемников ВСУ
RaHDit опубликовали данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ
Хакерская группа RaHDit — «Злые русские хакеры» — обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».
Среди них — проживающий в Соединенных Штатах Эвелин Ашенбреннер. Он является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.
«Он нетрадиционной сексуальной ориентации*, а также в отношении себя применяет местоимение „они“», — написали авторы публикации.
Еще один наемник Пирс Таннер Рид. Он также живет в США, а в прошлом — полицейский. В 2023 году мужчину арестовали по делу о растлении малолетних.
В рядах украинской армии также есть бывший участник Олимпийских игр из Латвии и его соотечественник, пропагандирующий русофобию.
Но иностранные наемники не всегда оказываются на передовой. Некоторые отсиживаются на линии обороны. Между украинскими военными и наемниками возникают многочисленные конфликты. Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что иностранные боевики проявляют акты неповиновения в рамках прохождения военной службы на Украине.
Стали известны случаи, когда иностранные наемники ВСУ, находясь в Харьковской области, насиловали, похищали и убивали местных женщин. Кроме того, наемники занимались в регионе мародерством.
* ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.