«Злые русские хакеры» раскрыли данные более 3200 наемников ВСУ

RaHDit опубликовали данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ

Фото: Unsplash

Хакерская группа RaHDit — «Злые русские хакеры» — обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди них — проживающий в Соединенных Штатах Эвелин Ашенбреннер. Он является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.

«Он нетрадиционной сексуальной ориентации*, а также в отношении себя применяет местоимение „они“», — написали авторы публикации.

Еще один наемник Пирс Таннер Рид. Он также живет в США, а в прошлом — полицейский. В 2023 году мужчину арестовали по делу о растлении малолетних.

В рядах украинской армии также есть бывший участник Олимпийских игр из Латвии и его соотечественник, пропагандирующий русофобию.

Но иностранные наемники не всегда оказываются на передовой. Некоторые отсиживаются на линии обороны. Между украинскими военными и наемниками возникают многочисленные конфликты. Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что иностранные боевики проявляют акты неповиновения в рамках прохождения военной службы на Украине.

Стали известны случаи, когда иностранные наемники ВСУ, находясь в Харьковской области, насиловали, похищали и убивали местных женщин. Кроме того, наемники занимались в регионе мародерством.

* ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.

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