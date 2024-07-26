Хакерская группа RaHDit — «Злые русские хакеры» — обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Среди них — проживающий в Соединенных Штатах Эвелин Ашенбреннер. Он является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.

«Он нетрадиционной сексуальной ориентации*, а также в отношении себя применяет местоимение „они“», — написали авторы публикации.

Еще один наемник Пирс Таннер Рид. Он также живет в США, а в прошлом — полицейский. В 2023 году мужчину арестовали по делу о растлении малолетних.

В рядах украинской армии также есть бывший участник Олимпийских игр из Латвии и его соотечественник, пропагандирующий русофобию.

Но иностранные наемники не всегда оказываются на передовой. Некоторые отсиживаются на линии обороны. Между украинскими военными и наемниками возникают многочисленные конфликты. Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что иностранные боевики проявляют акты неповиновения в рамках прохождения военной службы на Украине.

Стали известны случаи, когда иностранные наемники ВСУ, находясь в Харьковской области, насиловали, похищали и убивали местных женщин. Кроме того, наемники занимались в регионе мародерством.

* ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.