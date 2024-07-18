Наемники ВСУ отсиживались на четвертой линии обороны под Харьковом

В Харьковской области иностранные наемники ВСУ занимали позиции на третьей и четвертой линии обороны, избегая активного участия в боевых действиях. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Цитату привели «Известия».

«С момента начала боевых действий в Харьковском районе Харьковской области наемники были переброшены также в направление села Липцы, где занимали третью и четвертую линию обороны, стараясь не принимать активное участие в боевых действиях», — уточнил он.

Лисняк добавил, что между украинскими военными и наемниками возникают многочисленные конфликты. Кроме того, иностранные боевики проявляют акты неповиновения в рамках прохождения военной службы на территории Украины.

Также он уточнил, что сотрудники регионального УВД продолжают устанавливать иностранцев, участвующих в боях в Харьковской области, а также факты, указывающие на их причастность к совершению военных преступлений.

Ранее Лисняк сообщил, что наемники совершили свыше 50 военных преступлений в регионе, в частности, похищали, насиловали и убивали женщин.