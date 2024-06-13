Бегство сотрудников спецслужб Украины за границу — один из признаков краха режима. Такое заявление британский эксперт Александр Меркурис сделал в своем блоге на YouTube .

«Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации», — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, Украина приближается к точке, когда коллапс станет неизбежным.

Украинцы всячески ищут способы прорваться через границу в соседние государства. Ранее грузовик с военными номерами незаконно пытался въехать в Венгрию, но попытка не увенчалась успехом: задержали более 30 человек.

Многие гибнут, пытаясь сбежать. Накануне стало известно, что тело 35-го украинского уклониста обнаружили в реке Тисе на границе с Румынией.