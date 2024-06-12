Тело 35-го украинского уклониста нашли на границе с Румынией

Тело 35-го украинского уклониста обнаружили в реке Тиса на границе с Румынией. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Мертвого мужчину нашли при патрулировании украинско-венгерского участка границы. Это уже минимум 35-й подобный случай с февраля 2024 года.

До этого британское издание Economist рассказывало, что украинские уклонисты гибнут, пытаясь переплыть реку Тиса. Ее даже стали называть «рекой смерти».

На Украине действует режим военного положения. Власти приняли закон об усилении мобилизации, мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд из страны.

Из-за ужесточения правил в ряде городов стали призывать едва ли не всех подряд. Ранее водитель машины скорой помощи отправился в военкомат Одессы, чтобы обновить данные, но его отказались оттуда выпускать. Мужчине стало плохо, он позвал на помощь медиков, но и тех попытались удержать. В итоге врачи подрались с сотрудниками военкомата.