Начав операцию в Курской области, командование ВСУ допустило серьезную ошибку. Об этом рассказали в швейцарском издании Temps .

«Украинское военное командование допустило серьезную ошибку, рассчитывая на то, что заставит русских оставить восточную часть фронта незащищенной», — написали в статье.

Авторы материала также отметил, что нехватка личного состава в украинской армии напрямую связана с потерями ВСУ в Курской области.

Ранее в США заявили, что украинские силы в ближайшие месяцы могут потерять контроль над захваченными территориями в Курской области. По мнению аналитиков, такой исход сильно ослабит переговорные позиции Украины в случае дипломатического урегулирования конфликта.