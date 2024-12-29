Европейские наблюдатели рассказали о провале стратегии ВСУ в Курской области

Temps: украинское командование совершило ошибку в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Начав операцию в Курской области, командование ВСУ допустило серьезную ошибку. Об этом рассказали в швейцарском издании Temps.

«Украинское военное командование допустило серьезную ошибку, рассчитывая на то, что заставит русских оставить восточную часть фронта незащищенной», — написали в статье.

Авторы материала также отметил, что нехватка личного состава в украинской армии напрямую связана с потерями ВСУ в Курской области.

Ранее в США заявили, что украинские силы в ближайшие месяцы могут потерять контроль над захваченными территориями в Курской области. По мнению аналитиков, такой исход сильно ослабит переговорные позиции Украины в случае дипломатического урегулирования конфликта.

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