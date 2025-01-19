Живущий в Уфе юрист из Египта ушел добровольцем на СВО

Гражданин Египта, в последние годы проживающий в Уфе, ушел добровольцев в зону специальной военной операции осенью 2023 года. Об этом боец рассказал ГТРК «Башкортостан» .

Боец с позывным Египет рассказал журналистам, что приехал учиться в Россию в 2022 году. На родине он работал юристом, а в УФе устроился в пиццерию, где и познакомился с будущей супругой. Девушка учила его разговаривать по-русски, а он практиковал с ней английский. Позже они поженились, прочитав никах.

Осенью 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ. По словам супруги бойца, она видела, что он тогда был «заряжен этой идеей».

В зоне спецоперации египтянин не только выполнял поставленные боевые задачи, но и обрел новых друзей. Жена навещала его во время службы. Один из сослуживцев мужа ей рассказал, что Египет его спас, когда он получил ранение.

Египет был ранен под Бахмутом и сейчас проходит реабилитацию. Он уже перенес несколько операций, но левая рука еще плохо функционирует.

«Первый раз с пальцем получил ранение, второй раз: рука, нога и спина», — рассказал мужчина.

Ранее в Балашихе доброволец из Казани подписал контракт с Минобороны, а также прошел профподготовку по тактике ведения боя и обращению с дронами и оружием.