Еще один доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец из Казани подписал контракт на военную службу в Балашихе. В пункте отбора он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

Артем из Казани работал экспедитором и развозил товары.

«Затем появилось желание пойти на СВО. Как-то тянуло меня. У меня есть опыт: служил в Сирии три месяца по контракту. Тут нас обучают работе с БПЛА, инженерно-саперному делу, тактической медицине и штурмовой подготовке. Я хочу защищать свою Родину и своих детей. На СВО находятся мои товарищи, хочу им помочь», — рассказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию и первичное обучение, открыть счет в банке, получить консультацию у юриста, справки для льгот и выплат.

«Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», — так высказался об участниках СВО президент России Владимир Путин.

Получить информацию можно на сайте или по номеру горячей линии: 8 (495) 990-77-77.