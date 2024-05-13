Жителей белгородского поселка Разумное призвали эвакуироваться | 360°

Важное 13 мая 2024, 13:58 Жителей белгородского поселка Разумное призвали эвакуироваться Гладков: из Разумного уехали 250 человек после падения взрывоопасных предметов

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Жителей поселка Разумное попросили временно выехать после падения взрывоопасных предметов. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уже выехали самостоятельно около 250 человек, в пунктах временного размещения находятся 37 жителей.

«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18:00», — написал он.

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Тем, кто не может уехать самостоятельно, предоставят автобусы. Людей, находящихся в пунктах временного размещения, обеспечивают всем необходимым. Известно, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника.

Регион регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков. Накануне, 13 мая, снаряд ВСУ разрушил подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде.