«Живой?» Появились кадры с Поддубным сразу после ранения
Журналистка Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным после атаки дрона
Видеорегистратор заснял военкора Евгения Поддубного после того, как FPV-дрон ВСУ атаковал его машину. Запись опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как раненый военкор шел по дороге, его лицо было в крови. Навстречу ему выехал автомобиль. Водитель остановился и подобрал пострадавшего, перекинувшись с ним парой фраз.
«Живой?» — спросил он Поддубного.
Скабеева прокомментировала ролик и назвала военкора «человеком-скалой».
«Сам идет. И даже ловит машину», — отметила она.
Местный житель довез Поддубного на промежуточный пункт помощи, не узнав в нем известного журналиста, рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Военкор выжил после атаки ВСУ, хотя его автомобиль перевернулся и сгорел дотла. Он получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ожоги. Сейчас Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил RT.