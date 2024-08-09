«Живой?» Появились кадры с Поддубным сразу после ранения

Журналистка Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным после атаки дрона

Фото: РИА «Новости»

Видеорегистратор заснял военкора Евгения Поддубного после того, как FPV-дрон ВСУ атаковал его машину. Запись опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как раненый военкор шел по дороге, его лицо было в крови. Навстречу ему выехал автомобиль. Водитель остановился и подобрал пострадавшего, перекинувшись с ним парой фраз.

«Живой?» — спросил он Поддубного.

Скабеева прокомментировала ролик и назвала военкора «человеком-скалой».

«Сам идет. И даже ловит машину», — отметила она.

Местный житель довез Поддубного на промежуточный пункт помощи, не узнав в нем известного журналиста, рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Военкор выжил после атаки ВСУ, хотя его автомобиль перевернулся и сгорел дотла. Он получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ожоги. Сейчас Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил RT.

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