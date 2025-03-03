Живая мишень. Бойцы ВСУ погибли на полигоне из-за обязательного построения

Безуглая: ВС России ударили по полигону из ОТРК «Искандер» во время построения

Военнослужащие в Днепропетровской области стали простой мишенью для ОТРК «Искандер», потому что украинское командование не приспособилось к нынешним реалиям и по-прежнему требовало проводить построение. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале .

Военнослужащие погибли из-за прилета во время построения на полигоне. Безуглая возмутилась, что солдаты по-прежнему обязаны каждый день выходить на плац, и главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не понес наказания за их гибель.

«Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям», — заявила она.

Минобороны России 1 марта сообщило об атаке на полигон Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. Погибли до 150 бойцов, в том числе десятки иностранных наемников.