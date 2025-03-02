ВСУ скрыли массовые потери после удара «Искандером» по полигону

Десятки солдат ВСУ погибли после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В одном из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, написали, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат».

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что прилет произошел во время построения по вине конкретных офицеров. В результате погибли и получили ранения множество украинских военных.

Руководство Украины официальных комментариев не давало. В тот день в Днепропетровской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности.

По данным Минобороны, российские военные нанесли удары по военному полигону Новомосковский, где проходили подготовку бойцы 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских боевиков и около 30 иностранных инструкторов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.