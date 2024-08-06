«Вооруженная провокация». ФСБ — о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
ФСБ: ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области
Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область, предварительно обстреляв села. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности, сообщило РИА «Новости».
«Совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — передали в ФСБ.
Пограничники вместе с подразделениями ВС России отразили вооруженную агрессию.
Минимум 20 украинских военных погибли, 50 получили ранения. Боевиков отбросили за границу и уничтожают с помощью артиллерии и авиации.
Жители Суджи рассказали, что все утро сидели в подвале. Разрушены несколько зданий, в том числе в центре города, пять человек получили ранения.
ВСУ наносили удары по Курской области с помощью беспилотников, ракет. Как отметил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, обстановка в регионе сложная.
«Прошу всех соблюдать требования мер безопасности», — призвал он.
Смирнов попросил жителей сохранять бдительность и о подозрительных людях и предметах сообщать в экстренные оперативные службы по номеру 112.