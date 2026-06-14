Жительница Смоленской области пострадала из-за атаки БПЛА

Украинские боевики ночью атаковали Смоленскую область с помощью беспилотников, в результате налета БПЛА пострадала пожилая женщина. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Василий Анохин.

Обломки беспилотника рухнули на частный дом в Вязьме, произошел пожар. В результате пострадала местная жительница, сейчас она находится в больнице, уточнил глава региона. Врачи оценили состояние женщины как стабильное.

Спасатели локализовали пожар, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

В ночь на 14 июня над регионами уничтожили и перехватили 249 украинских беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали аппараты в Крыму, Московском регионе, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской и других областях.

Под Ярославлем из-за налета БПЛА загорелся промышленный объект по хранению топлива, обошлось без пострадавших.